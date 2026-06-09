В Старом Осколе под колесами легковушки пострадала пенсионерка Фото: "КП" Архив.

Вчера в Старом Осколе Белгородской области около 11 часов дня под колесами отечественной легковушки пострадала пожилая женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 66-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2112» сбил на проезжей части 74-летнюю женщину. Установлено, что потерпевшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила травмы.

Еще одна авария с пострадавшими произошла в Старооскольском округе около половины восьмого вечера. Предварительно известно, что 55-летний водитель автобуса «УАЗ 390995-04» на небезопасной скорости не справился с управлением и слетел на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель и его 38-летняя пассажирка получили травмы.