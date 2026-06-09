Жарко и без осадков будет в Белгородской области 10 июня

Днем температура воздуха достигнет +31 градуса Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в среду, 10 июня, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ветер подует с юго-запада со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Осадков не обещают. По региону ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Днем будет довольно жарко – от 25 до 31 градусов со знаком «плюс».

В областной столице также без осадков. Ночью будет от 13 до 15 градусов тепла. В дневное время столбики термометра покажут +28…+30 градусов.

В региональном МЧС белгородцам напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть. Также не оставляйте без присмотра включенные электробытовые и газовые приборы.

В часы пиковой солнечной активности постарайтесь не выходить на улицу. Выходя из дома, обязательно наденьте головной убор и возьмите с собой воду.