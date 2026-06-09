В Белгородской области иномарка врезалась в КАМАЗ с полуприцепом Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алексеевском округе Белгородской области вчера, 8 июня, произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что около восьми часов утра в Алексеевке 76-летний водитель на «ВАЗ 210740» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находился 47-летний автомобилист. В результате столкновения травмы получили водитель и 51-летняя пассажирка отечественной легковушки.

Еще одно ДТП произошло около шести часов вечера на трассе «Алексеевка - Мухоудеровка - Дальнее Чесночное». По предварительной информации, 50-летний водитель на «Фольксвагене Каравелла» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «КамАЗ 780676» с полуприцепом, которым управлял 49-летний мужчина. В результате аварии пострадал водитель иномарки.