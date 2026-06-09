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НовостиОбщество9 июня 2026 12:20

В белгородском приграничье прорабатывают механизмы по усилению защиты от дронов на дорогах

Также дополнительную защиту обеспечат объектам инфраструктуры
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В белгородском приграничье прорабатывают механизмы по усилению защиты от дронов на дорогах

В белгородском приграничье прорабатывают механизмы по усилению защиты от дронов на дорогах

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Белгородской области прорабатывают механизмы по усилению защиты от атак беспилотников на трассах. Дополнительную безопасность также будут обеспечивать на объектах инфраструктуры. В первую очередь, работы проведут в приграничных территориях региона. Об этом по итогам еженедельного совещания правительства области сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

В ходе заседания правительства Шуваев также подчеркнул, что в регионе нужно продолжать оказывать системную помощь вернувшимся с СВО бойцам. Поставленных целей власти намерены достигать последовательно.

- В настоящее время трудоустроены 71% ветеранов СВО. Остальным помогают индивидуально – социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» и центры занятости. Главное – системная помощь и уважение при возвращении к мирной работе, - отметил врио главы региона.