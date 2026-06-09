В Белгороде под суд пойдет предприниматель, из-за которого заболели 28 человек Фото: "КП" Архив.

В Белгороде завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Фигуранту инкриминируют нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Подробности рассказали в пресс-службе Су СК РФ по Белгородской области.

Следствие установило, что фигурант организовал в Белгороде пансионат для пожилых людей, где они проживали и получали социальные услуги. При этом в учреждении были нарушены условия и сроки хранения продуктов питания, не было документов, подтверждающих безопасность пищевого сырья. Кроме того, работники пансионата не соблюдали правила личной гигиены.

В результате нарушений, которые были допущены предпринимателем, в январе прошлого года у 28 постояльцев были обнаружены признаки кишечной инфекции.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены в суд, где их рассмотрят по существу.