Белгородец может на шесть лет лишиться свободы за кражу четырех бутылок спиртного Фото: "КП" Архив.

С заявлением о краже в полицию Алексеевского округа Белгородской области обратилась 27-летняя жительница одного из населенных пунктов. Она рассказала правоохранителям, что в ее дом проник неизвестный и украл четыре бутылки спиртного общей стоимостью больше 3500 рублей.

По подозрению в совершенном преступлении полиция задержала 34-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина раньше уже был судим, а в настоящее время он состоит на профилактическом учете как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Также выяснилось, что раньше обвиняемый не раз помогал потерпевшей по хозяйству и видел, где она хранила алкоголь. Украденные горячительные напитки фигурант выпил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на белгородца за кражу с незаконным проникновением в жилище завели уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.