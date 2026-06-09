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НовостиПроисшествия9 июня 2026 11:21

Белгородец может на шесть лет лишиться свободы за кражу четырех бутылок спиртного

Мужчина ранее уже был судим
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец может на шесть лет лишиться свободы за кражу четырех бутылок спиртного

Белгородец может на шесть лет лишиться свободы за кражу четырех бутылок спиртного

Фото: "КП" Архив.

С заявлением о краже в полицию Алексеевского округа Белгородской области обратилась 27-летняя жительница одного из населенных пунктов. Она рассказала правоохранителям, что в ее дом проник неизвестный и украл четыре бутылки спиртного общей стоимостью больше 3500 рублей.

По подозрению в совершенном преступлении полиция задержала 34-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина раньше уже был судим, а в настоящее время он состоит на профилактическом учете как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Также выяснилось, что раньше обвиняемый не раз помогал потерпевшей по хозяйству и видел, где она хранила алкоголь. Украденные горячительные напитки фигурант выпил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на белгородца за кражу с незаконным проникновением в жилище завели уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.