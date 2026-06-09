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НовостиОбщество9 июня 2026 10:39

Александр Шуваев взял на личный контроль капремонт соцобъектов в Белгородской области

Врио губернатора подчеркнул, что сроки сдачи объектов срывать нельзя
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Александр Шуваев взял на личный контроль капремонт соцобъектов в Белгородской области

Александр Шуваев взял на личный контроль капремонт соцобъектов в Белгородской области

Фото: соцсети Александра Шуваева.

В ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области власти обсудили ход реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках проекта на территории региона в Новом Осколе, селе Никитовка Красногвардейского округа и поселке Чернянка на сегодняшний день ведется строительство и капитальный ремонт семи социальных объектов.

В частности, в активной стадии капремонт детского сада №8 «Лукоморье» в Новом Осколе, детских садов «Солнышко», «Светлячок», а также средней школы №3 в Чернянке и школы в Никитовке. Помимо этого ведется реконструкция Центра культурного развития и строительство детсада в Никитовке Красногвардейского округа.

- Где-то идем по плану, где-то нужно ускоряться – срывать сроки нельзя, люди ждут. Взял на контроль, жду ежедневные доклады, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.