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НовостиОбщество9 июня 2026 10:15

В Белгородской области в 2026-м планируют трудоустроить порядка 30 тысяч подростков

С начала лета уже 1300 ребят нашли работу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области в 2026-м планируют трудоустроить порядка 30 тысяч подростков

В Белгородской области в 2026-м планируют трудоустроить порядка 30 тысяч подростков

Фото: соцсети Александра Шуваева.

В течение текущего года в Белгородской области планируют устроить на временную работу около 30 тысяч подростков. Вопрос трудоустройства региональные власти обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области.

Так, с начала году временную подработку нашли уже около 16 тысяч несовершеннолетних. При этом 1300 из них устроились на работу с начала летних каникул.

- Задача – занять детей летом и подготовить их к работе на наших предприятиях, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.