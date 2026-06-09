В Белгородской области в 2026-м планируют трудоустроить порядка 30 тысяч подростков Фото: соцсети Александра Шуваева.

В течение текущего года в Белгородской области планируют устроить на временную работу около 30 тысяч подростков. Вопрос трудоустройства региональные власти обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области.

Так, с начала году временную подработку нашли уже около 16 тысяч несовершеннолетних. При этом 1300 из них устроились на работу с начала летних каникул.

- Задача – занять детей летом и подготовить их к работе на наших предприятиях, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.