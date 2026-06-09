Здравствуй, лето: добрые дела парламентариев для юных белгородцев

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

В заксобрании региона подчеркивают: будущее начинается сегодня, поэтому взрослым очень важно уделять подрастающему поколению внимание, поддерживать, дарить радость. Накануне в области при непосредственном содействии депутатов прошел целый ряд мероприятий, где главными участниками стали наши маленькие земляки.

В частности, заместитель председателя облдумы Любовь Киреева приняла участие в организации праздника для детей пострадавших в результате атак ВСУ. Для ребят подготовили веселую анимационную программу, игры и развлечения — все это подарило немало счастливых моментов и ярких впечатлений.

Поддержку в организации детского праздника в Красненском округе оказала заместитель председателя облдумы Елена Романенко – в его рамках для ребят работали аниматоры и творческие мастерские. В Белгороде детей порадовал мороженым и воздушными шариками Евгений Дремов, а в Шебекино — Богдан Червинский.

Сергей Шумский навестил малышей в детском саду Вейделевского округа. Депутат вручил мальчишкам и девчонкам игрушки: куклы, машинки, конструкторы. А Александр Селиванов посетил Разуменский дом детства. Кроме подарков Александр Борисович организовал для его воспитанников тематическую игру. После мероприятия парламентарий отметил, что ребята удивляли своей смекалкой, находчивостью и настоящим спортивным азартом.