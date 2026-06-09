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НовостиПроисшествия9 июня 2026 9:50

В Белгороде водитель иномарки попал на штрафы на нарушение ПДД

Автомобилист выехал на встречную полосу на «красный»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгороде сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на видеозапись, размещенную в сети Интернет, на которой водитель автомобиля «Эксид» нарушил ПДД. Автоинспекторы установили личность нарушителя, им оказался 39-летний житель Белгородского округа.

Установлено, что водитель легковушки на пересечении улиц Есенина и Буденного в областном центре выехал на встречную полосу на «красный» сигнал светофора, чем создал опасную ситуацию для других участников дорожного движения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении нарушителя полицейские составили два административных материала. Водитель обязан оплатить штрафы общей суммой 9 тысяч рублей.