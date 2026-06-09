Белгородец может на 15 лет отправиться за решетку за публичное оправдание терроризма Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причастности к содействию террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Предварительно установлено, что злоумышленник в одном из мессенджеров опубликовал комментарий, в котором оправдывал деятельность организации, которая признана в РФ террористической. Помимо этого следователи выяснили, что обвиняемый в личной переписке со своими знакомыми пытался уговорить их вступить в украинское военизированное формирование, которое также признано на территории России террористическим.

В Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя Мужчину обвиняют в причастности к содействию террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Видео задержания предоставлено пресс-службой регионального УФСБ.

Преступную деятельность обвиняемого выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области и УМВД региона.

Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.