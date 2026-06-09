В Белгородской области продолжается ремонт дороги между селами Подольхи и Гнездиловка

Фото: @mintrans31

В Прохоровском округе Белгородской области продолжается ремонт участка автомобильной дороги между населенными пунктами Подольхи и Гнездиловка. Дорога начинается в селе Подольхи на улице, где расположены почта, ДК, школа, детский сад, врачебный центр и магазины, проходит мимо хутора Плоский и завершается перед въездом в Гнездиловку. Протяженность объекта составляет 8,3 километра.

На сегодняшний день подрядчик уложил нижний слой асфальтобетонного покрытия. Далее будет обустроен верхний слой, специалисты также укрепят обочины и отремонтируют две остановки общественного транспорта, установят автопавильоны и проведут ремонт водопропускных труб. Кроме того, дорожники обновят тротуары, смонтируют перильное и барьерное ограждения. В завершении работ будут установлены новые дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка.

В региональном Минтрансе напомнили, что работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни. Всего по нацпроекту в Белгородской области в этом году планируется отремонтировать 63 участка автодорог общей протяженностью 157,3 км.