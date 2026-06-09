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НовостиПолитика9 июня 2026 6:10

Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 9 июня

Цели противника уничтожены средствами ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки со стороны вооруженных сил Украины прошедшей ночью. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в ночь на 9 июня атаковал девять территорий России, в том числе Белгородскую область. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В силовом ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над территориями Московского региона и Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.