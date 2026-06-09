В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность утром 9 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе 9 июня была объявлена ракетная опасность. Сирена воздушной тревоги прозвучала в трех муниципальных образованиях в 06:53 по московскому времени.

Жителям напомнили о соблюдении мер безопасности. По возможности необходимо спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Если во время ракетной угрозы вы находитесь дома, ни в коем случае не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. Оставайтесь в укрытии до отмены опасности.

Отбой ракетной опасности в 07:04.

Тем временем угроза повторной атаки БПЛА объявлена в Белгородском и Валуйском округах.