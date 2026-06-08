В Белгородской области во второй раз объявили ракетную опасность 8 июня

Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 8 июня в 18:47. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 8 июня в 18:47. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советует оперштаб региона.

Ранее сегодня ракетную опасность по всей области объявляли с 13:29 до 13:35.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 8 июня перехвачены и уничтожены 124 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.