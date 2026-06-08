В Белгородской области на шесть минут объявляли ракетную опасность 8 июня днем

Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 8 июня в 13:29. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 8 июня в 13:29. Об этом сообщает оперштаб региона. Но уже в 13:35 режим отменили.

А с 13:37 и до 13:56 ракетная опасность объявлялась в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи с 7 на 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.