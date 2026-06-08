70 поврежденных врагом жилых объектов восстановили в Белгородской области

В Белгороде за первую семидневку лета восстановлено 50 объектов, в Шебекинском округе - девять, в Белгородском округе – пять, в Краснояружском округе - три, в Грайворонском округе - два, в Валуйском округе – один. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 7 июня в Белгородской области восстановили 70 жилых объектов, пострадавших после атак ВСУ. Список адресов опубликовал оперштаб региона.

В Белгороде за первую семидневку лета восстановлено 50 объектов, в Шебекинском округе - девять, в Белгородском округе – пять, в Краснояружском округе - три, в Грайворонском округе - два, в Валуйском округе – один.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде за неделю восстановили 57 поврежденных при атаках ВСУ жилых объектов. А с 11 по 17 мая на Белгородчине восстановили 87 объектов.