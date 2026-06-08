Шесть муниципалитетов Белгородской области обстреляли ВСУ 8 июня

Фото оперштаба Белгородской области.

Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по Белгородской области 8 июня. Об этом сообщает оперштаб региона. Предварительно, пострадавших нет.

В Белгородском округе в поселке Малиновка уничтожена квартира в многоквартирном доме, в поселке Майский повреждена цистерна грузовика, в районе села Бессоновка разбиты стекла и посечен кузов легковушки.

В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань повреждены две машины, в селе Новая Таволжанка – частный дом, в городе Шебекино – грузовик, в селах Замостье и Дорогощь Грайворонского округа – две машины, в селе Беленькое Борисовского округа - объект торговли и частный дом, в Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка – грузовик, в поселке Красная Яруга – частный дом, в Валуйском округе в селе Соболевка - коммерческий объект.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.