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НовостиОбщество8 июня 2026 13:24

28 водителей сели за руль пьяными в Белгородской области

49 автомобилистов сели за руль, хотя никогда не имели прав
Алексей СЕРГУНИН
125 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставил преимущество 101 автомобилист.

125 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставил преимущество 101 автомобилист.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

6 и 7 июня сотрудники ГАИ зафиксировали 1 367 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 28 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Задержаны 29 автомобилистов, лишенных прав, и 49 водителей, никогда не имевших водительского удостоверения.

79 автолюбителей нарушили правила перевозки детей. Штраф за чрезмерную тонировку стекол заплатят 172 водителя.

125 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставил преимущество 101 автомобилист.