Двое детей пострадали в столкновении грузовика с легковушкой в Белгородской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 7 июня на 612 километре автодороги М-2 «Крым» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 10:05 грузовик Shacman SX41, которым управлял 55-летний автомобилист, наехал на стоявший на обочине «Хендай Солярис» в присутствии 40-летнего водителя. В результате аварии телесные повреждения получили двое пассажиров легковушки - 13-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области при столкновении легковушек пострадал мужчина.