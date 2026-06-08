В девяти округах Белгородчины объявили опасность атаки БпЛА 8 июня утром

8 июня в 9:40 в Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском, Ракитянском, Яковлевском и Прохоровском округах объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в 9:40 в Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском, Ракитянском, Яковлевском и Прохоровском округах объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Кроме того, с 9:03 аналогичный режим действует в Валуйском округе, а с 5:51 – в Белгородском округе.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.