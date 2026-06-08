Квартира горела в белгородском Губкине

Пожарные восемь раз тушили камыш, сухую траву и мусор на общей площади 751 «квадрат». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне в городе Губкин на улице Чайковского загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В комнате огонь повредил мебель и вещи на площади двух «квадратов». Причиной возгорания, по предварительным данным, стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Кроме того, пожарные восемь раз тушили камыш, сухую траву и мусор на общей площади 751 «квадрат».

За неделю с 1 по 7 июня на территории нашего региона произошли 22 пожара, десять из них - в жилье.