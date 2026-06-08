В Белгороде на 14 минут объявляли опасность атаки БпЛА 8 июня утром

8 июня в 9:53 в Белгороде объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в 9:53 в Белгороде объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Но уже в 10:07 режим отменили.

Ранее сегодня аналогичный режим в Белгороде объявляли в 5:55, 6:48, 7:01, а в Белгородском округе - в 5:51, 6:42 и 7:34.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.