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НовостиОбщество8 июня 2026 7:07

Подвоз воды организовали в Белгороде

Горожане могут оформить заявку по телефону
Алексей СЕРГУНИН
Жители города ощущают снижение давления, особенно на верхних этажах многоквартирных домов.

Жители города ощущают снижение давления, особенно на верхних этажах многоквартирных домов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за большого разбора воды в выходные дни и на фоне отключения электроэнергии на объектах водоканала в Белгороде критично снизился уровень в резервуарах, из которых вода подается жителям Харьковской горы.

- Жители города ощущают снижение давления, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, - пояснили в водоканале.

Так как наполнение резервуаров водой будет продолжаться в течение дня, то на это время организован подвоз воды. Автоцистерны находятся возле дома № 8 по улице Щорса и около дома № 35г по улице Костюкова.

Кроме того, организован подвоз воды в социальные учреждения и по заявкам жителей по телефону 8-800-234-71-87.

Ранее сообщалось, что в Белгороде водоснабжение в многоэтажках восстановят к утру понедельника.