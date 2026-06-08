Подвоз воды организовали в Белгороде

Жители города ощущают снижение давления, особенно на верхних этажах многоквартирных домов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за большого разбора воды в выходные дни и на фоне отключения электроэнергии на объектах водоканала в Белгороде критично снизился уровень в резервуарах, из которых вода подается жителям Харьковской горы.

- Жители города ощущают снижение давления, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, - пояснили в водоканале.

Так как наполнение резервуаров водой будет продолжаться в течение дня, то на это время организован подвоз воды. Автоцистерны находятся возле дома № 8 по улице Щорса и около дома № 35г по улице Костюкова.

Кроме того, организован подвоз воды в социальные учреждения и по заявкам жителей по телефону 8-800-234-71-87.

Ранее сообщалось, что в Белгороде водоснабжение в многоэтажках восстановят к утру понедельника.