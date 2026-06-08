Как минимум один БпЛА сбили над Белгородской областью в ночь с 7 на 8 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.