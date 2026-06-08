В Белгороде и двух округах области объявляли ракетную опасность 8 июня утром

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 8 июня в 8:07. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 8 июня в 8:07. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Режим продержался 12 минут – до 8:19.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.