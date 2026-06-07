30-градусная жара ожидается в Белгородской области 8 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 июня, на территории Белгородской области будет жарко. Переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем ветер подует с восточной стороны со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +26… +31 градус.

По данным федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в шести муниципалитетах Белгородской области установился четвертый (оранжевый) класс пожарной опасности. Он действует в Борисовском, Грайворонском, Ивнянском, Краснояружском, Ракитянском и Чернянском округах. На территории остальных муниципалитетов действует третий (желтый) класс пожарной опасности.

В региональном МЧС белгородцам напомнили, что нельзя разжигать костры и сжигать траву и мусор рядом с жилыми домами и лесными массивами. За нарушение противопожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.