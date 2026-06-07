В Белгородской области на ремонт дорог в этом гону направят 23 млрд рублей Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В 2026 году в Белгородской области на строительство и ремонт дорог в общей сложности потратят рекордные 23 миллиарда рублей. Об этом сообщал врио губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, в рамках текущего ямочного ремонта на сегодня уже исправлено 250 тысяч кв. м дефектов, также нанесено 914 тысяч кв.м. разметки. Кроме того, в этом году буде т отремонтировано и построено свыше 320 километров дорог. Все работы идут согласно графику.

Параллельно дорожники региона продолжают наращивать показатели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На 2026 год в планах привести в нормативное состояние 64 участка дорог общей протяженностью 156,6 км. На эти цели выделено 5,8 млрд рублей.

- Ожидаем, что доля нормативных региональных и муниципальных дорог вырастет до 73%, а дорог опорной сети РФ – до 84%. Делаем все для того, чтобы белгородцы могли с удобством и надежностью добираться до дома, работы и по важным делам, - подчеркнул Александр Шуваев.