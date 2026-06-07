В Белгородской области при столкновении легковушек пострадал мужчина Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 6 июня, около половины второго дня на автодороге «Вейделевка – Белый Колодезь» в Вейделевском округе в дорожно-транспортном происшествии пострадал мужчина. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 217020» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ 217030», которым управлял 24-летний автомобилист.

В результате столкновения транспортных средств травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ 217020».