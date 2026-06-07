Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июня 2026 12:44

Повторно объявлена ракетная опасность в Белгороде и двух округах

В муниципалитетах запущена система оповещения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде повторно объявили ракетную опасность

В Белгороде повторно объявили ракетную опасность

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Повторно в Белгороде, Шебекинском и Белгородском муниципальных округах объявили ракетную опасность. Система оповещения сработала в городе и пригороде в 15:39.

Жителей региона призывают оставаться в безопасном месте. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Не выходите из дома и не подходите к окнам.

Как сообщалось ранее, в поселке Прохоровка при атаке беспилотника ВСУ по коммерческому объекту пострадал мужчина. К счастью, госпитализация не потребовалась. На месте удара сгорели три грузовика.

Сирена в третий раз запущена в муниципалитетах в 16:11.