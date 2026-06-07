В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность 7 июня

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: "КП" Архив.

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 7 июня. Сирена воздушной тревоги была запущена в муниципальных образованиях в 14:37.

Жителей призывают срочно пройти в безопасное место. Не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Напомним, в Белгороде в первой половине дня уже дважды объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В Белгородском округе о беспилотной опасности предупреждали не менее пяти раз.

Отбой ракетной опасности в 14:48.