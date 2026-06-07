В Белгороде повторно объявили об опасности атаки БПЛА

фото: мэрия Белгорода

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов во второй раз за день объявили в Белгороде. Сирена воздушной тревоги прозвучала в областной столице в 12:47.

В оперативном штабе Белгородской области жителям города напомнили, что следует быть внимательными и осторожными. По возможности не выходите на улицу, а находясь в помещении, не подходите к окнам.

Следите за сообщениями мониторинговых каналов, которые оповещают о передвижении БПЛА. Оставайтесь в безопасном месте до получения оповещения об отмене угрозы.