Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июня 2026 9:56

В Белгороде повторно объявили об опасности атаки БПЛА

Жителям города рекомендуют оставаться дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: мэрия Белгорода

фото: мэрия Белгорода

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов во второй раз за день объявили в Белгороде. Сирена воздушной тревоги прозвучала в областной столице в 12:47.

В оперативном штабе Белгородской области жителям города напомнили, что следует быть внимательными и осторожными. По возможности не выходите на улицу, а находясь в помещении, не подходите к окнам.

Следите за сообщениями мониторинговых каналов, которые оповещают о передвижении БПЛА. Оставайтесь в безопасном месте до получения оповещения об отмене угрозы.