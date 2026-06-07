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НовостиОбщество7 июня 2026 8:35

В Белгородской области до конца августа отремонтируют дорогу в селе Тимоново

На ремонтные работы направили больше 36 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru

Фото: @belregion_ru

В селе Тимоново Валуйского округа приступили к капитальному ремонту дороги на улице Костёвка. Протяженность участка составляет чуть больше полутора километров. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе капремонта подрядчик дорожное полотно. Специалисты уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия в два слоя. После дорожники также обустроят обочины, нанесут горизонтальную разметку и установят новые дорожные знаки. Также в ходе работ будут восстановлены тротуары и пешеходные зоны там, где они предусмотрены проектом.

Полностью завершить капремонт участка планируют к концу августа. На работы направлено больше 36 миллионов рублей.