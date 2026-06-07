Ракетная опасность объявлена в четырех округах Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ракетную опасность объявили в четырех приграничных муниципалитетах Белгородской области 7 июня. Сирена воздушной тревоги прозвучала в Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах в 10:42.

Жителям необходимо быть максимально осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы дома, ни в коем случае не подходите к окнам. Перейдите в комнату со сплошными стенами. Это могут быть ванная, коридор, туалет или кладовка. Оставайтесь в безопасном месте до отмены угрозы.