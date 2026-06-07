Раненую при атаке дрона ВСУ 12-летнюю белгородку не будут переводить в московскую клинику Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сообщил о состоянии 12-летней девочки, которая вчера, 6 июня, получила ранения во время атаки со стороны ВСУ. По данным Александра Шуваева, юную белгородку продолжат лечить белгородские врачи.

Вчера была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром. Было принято решение о том, что перевод в Москву юной пострадавшей не требуется. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

- Двенадцатилетняя девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. <…>Все пострадавшие находятся под присмотром наших врачей, уверен, благодаря их высокому профессионализму быстро пойдут на поправку, - отметил врио главы региона Александр Шуваев.

Напомним, вчера в поселке Октябрьский Белгородского округа украинский дрон ударил по автомобилю. 12-летняя девочка при детонации получила ранение глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног.