Над Белгородской областью за день сбили несколько беспилотников ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать мирное население и гражданские объекты в Белгородской области с помощью беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки противника нанести удары в период с семи часов утра до восьми часов вечера 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В силовом ведомстве уточнили, что в течение дня ВСУ атаковали 14 территорий России, в том числе и Белгородскую область. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.