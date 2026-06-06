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НовостиПолитика6 июня 2026 19:21

Над Белгородской областью за день сбили несколько беспилотников ВСУ

Цели противника уничтожены силами ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать мирное население и гражданские объекты в Белгородской области с помощью беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки противника нанести удары в период с семи часов утра до восьми часов вечера 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В силовом ведомстве уточнили, что в течение дня ВСУ атаковали 14 территорий России, в том числе и Белгородскую область. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.