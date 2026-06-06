Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино вечером 6 июня

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах вечером 6 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 22:09.

Региональные власти призывают жителей быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы дома, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице, займите ближайшее укрытие или зайдите в защитный модуль

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.