Александр Шуваев навестил белгородцев в одном из пунктов временного размещения Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сегодня побывал в одном из ПВР. Александр Шуваев пообщался с жителями из приграничья, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за постоянных атак со стороны ВСУ.

В пункте временного размещения в основном пенсионеры, семьи с маленькими детьми и люди с ограничениями по здоровью. Врио главы региона обсудил с белгородцами насущные вопросы. В частности, сохранность оставленного имущества, восстановление хозпостроек, доставку гуманитарной помощи.

Александр Шуваев подчеркнул, что региональные власти будут искать возможности на восстановление разрушенных бань и летних кухонь. Однако в приоритете – жилье. С начала СВО Белгородская область направила на покупку новых жил площадей взамен утраченных больше 30,4 млрд рублей. Работа в этом направлении все еще продолжается.

По поводу сохранности оставшегося в приграничье имущества – вопрос дополнительно проработают с бойцами «БАРСа-Белгород» и «Орлана».

Кроме того, в приграничных территориях уже создали четыре гуманитарных центра. Будет усилена работа по доставки гумпомощи в отдаленные села.