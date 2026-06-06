Двое мужчин пострадали от атак дронов ВСУ в Белгородском округе

Госпитализация пострадавшим не потребовалась Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в четырех муниципалитетах Белгородской области днем 6 июня. В Белгородском округе пострадали два мирных жителя. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в хуторе Церковный Белгородского округа от удара дрона по легковушке мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения руки. Врачи второй горбольницы в Белгороде оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Машина повреждена.

В селе Ясные Зори FPV-дрон целенаправленно атаковал мотоциклиста. В Октябрьской районной больницу мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы оказали первую помощь. Для обследования он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. После атаки второго БПЛА в населенном пункте повреждены крыша и окна МКД.

В Шебекино от удара БПЛА повреждены навес и оборудование коммерческого объекта. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за атак дронов загорелись два частных дома – пожары потушили. В селе Архангельское при атаке FPV-дрона перебита ЛЭП. В селе Мешковое от детонации дрона в частном доме пробита крыша.

В селе Русская Березовка Ракитянского округа после удара FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект. В селе Бобрава пробита крыша частного дома. В хуторе Семейный выбиты стекла трактора. От удара дрона на участке автодороги Солдатское – Русская Березовка поврежден грузовик.

В селе Борисовка Волоконовского округа из-за детонации FPV-дрона повреждены окна, фасад и крыша объекта торговли. В селе Шидловка после атаки БПЛА повреждена машина.

Информация о других последствиях уточняется.