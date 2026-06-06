В Белгородской агломерации изменился маршрут автобуса №102Ш Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 5 июня в Белгородской агломерации изменился маршрут следования автобуса № 102Ш, который курсирует из поселка Дубовое в микрорайон Европа. Об этом сообщает Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Теперь в обратном направлении пути следования маршрута задействован дополнительный остановочный пункт «Улица Фиалковая». Такое решение принято для улучшения транспортной инфраструктуры микрорайона Тополек и повышения качества пассажирских перевозок.

- Заказчиком внесены изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок и обновлена информация о стоимости проезда, - уточнили в организации перевозчика.

Обновленную информацию о схеме движения автобусов по маршруту № 120Ш можно посмотреть на официальном сайте учреждения.