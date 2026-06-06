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НовостиПроисшествия6 июня 2026 11:17

В Белгородском округе под колесами иномарки пострадала женщина

Потерпевшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородском округе под колесами иномарки пострадала женщина

В Белгородском округе под колесами иномарки пострадала женщина

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера в поселке Таврово Белгородского округа под колесами иномарки пострадала женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что около половины двенадцатого дня 42-летний водитель на «Шевроле Ланос» сбил на дороге 55-летнюю женщину. Известно также, что белгородка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло 5 июня в поселке Дубовое Белгородского округа. По предварительной информации, около девяти часов утра 50-летний водитель на «Ниссане» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Рено Меган», за рулем которого находилась 41-летняя женщина. Автомобилистка получила травмы.