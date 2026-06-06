В Белгороде к 1 августа оборудуют велопешеходную зону на проспекте Ватутина

Фото: @v_v_demidov

На проспекте Ватутина в Белгороде продолжают благоустройство велопешеходной зоны. На сегодняшний день работы выполнены на 30%, полностью сдать объект планируют к 1 августа.

По проекту новая пешеходная зона соединится с существующей сетью велодорожек. Подрядчик на всем протяжении маршрута заменят плиточное покрытие, отреставрируют опоры и установят новые светильники. Здесь также для отдыха горожан смонтируют качели и парклеты с лавочками, скамьи разных конфигураций и перголы.

- Изюминка территории – объемная полукруглая пергола-аркада из нескольких арок с мягкой подсветкой, которая станет яркой архитектурной доминантой и украшением всего маршрута, - поделился мэр Белгорода Валентин Демидов.

Отметим, проект благоустройства территории в прошлом году выбрали сами жители города. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».