В Белгородской области порядка с 6000 выпускников 9 и 11 классов сдали очередные госэкзамены Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области 5 июня выпускники 9 и 11 классов написали очередной государственный экзамен. Для участия в аттестации зарегистрировались 661 выпускник 11 классов и 5 450 девятиклассников. При этом 30 ребят на экзамен так и не пришли.

Одиннадцатиклассники сдавали дополнительный ЕГЭ по русскому языку – для выпускников Белгорода и Белгородского округа был организован второй день из-за большого числа желающих сдать экзамен. Результаты итоговой аттестации ребята смогут получить до 22 июня.

Выпускники девятых классов писали экзамен сразу по 9 предметам: физике, химии, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию, литературе и информатике. Свои результаты ОГЭ они получат в школах уже до 18 июня.

В министерстве образования области уточнили, что экзамены проверяет региональная предметная комиссия, в которую вошли 116 опытных специалистов.