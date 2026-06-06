В парке «Берега» в Белгороде высадят больше 1300 растений

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В Белгороде продолжается благоустройство второй очереди парка «Берега». На правом берегу озеленители начали высадку растений. В общей сложности здесь высадят 60 крупномеров ив и пирамидальных тополей, 1100 кустарников и 360злаковых.

Мэр областной столицы Валентин Демидов рассказал, что при подборе видов растений озеленители учитывали множество факторов. Так, деревья и кустарники должны быть адаптированы к местному климату и хорошо переносить неблагоприятные погодные условия. Важны также их декоративные качества, чтобы в любое время года парк выглядел эстетично.

- Это инвестиция в экологию и в качество досуга горожан, - подчеркнул глава администрации города.