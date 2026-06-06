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НовостиОбщество6 июня 2026 7:58

В Белгородской области на время сократили маршруты поездов до Томаровки

Ограничения будут действовать до 11 июня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области на время сократили маршруты поездов до Томаровки

В Белгородской области на время сократили маршруты поездов до Томаровки

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области временно сокращается маршрут следования пригородных рельсовых поездов, которые следуют в направлении станции Томаровка. Ограничения связаны с обеспечением безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог.

Фото: @mintrans31

Фото: @mintrans31

До 11 июня пригородные поезда по этому направлению не будут доезжать до конечной станции. Маршруты следования временно сокращены до разъезда 134 км.

Пассажирам необходимо заранее планировать свои поездки с учетом предоставленной информации. Подробное расписание можно посмотреть на официальных ресурсах регионального Минтранса.