Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом

Фото: Минобороны РФ

Дважды в течение получаса была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Сирена воздушной тревоги сначала прозвучала в 22:22, затем снова в 22:51. Жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

При первой тревоге над областным центром и Белгородским округом сработали дежурные средства противовоздушной обороны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Оперативном штабе Белгородской области. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Отбой ракетной опасности в 22:56.