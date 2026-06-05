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НовостиПолитика5 июня 2026 19:57

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом

Ракетная опасность над городом и пригородом сработала дважды в течение получаса
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Дважды в течение получаса была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Сирена воздушной тревоги сначала прозвучала в 22:22, затем снова в 22:51. Жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

При первой тревоге над областным центром и Белгородским округом сработали дежурные средства противовоздушной обороны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Оперативном штабе Белгородской области. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Отбой ракетной опасности в 22:56.