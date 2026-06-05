В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов

Фото из архива КП

Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал

В Шебекинском округе в районе села Маломихайловка два дрона нанесли удары по КамАЗу, повредив кабину. Кроме того, осколками посечен автобус. В Шебекино дрон атаковал полуприцеп грузового автомобиля. Второй беспилотник повредил остекление коммерческого объекта. В поселке Поляна при атаке FPV-дрона загорелся грузовик, возгорание было ликвидировано. В селе Зимовенька при ударе дрона повреждены три легковых автомобиля.

В Валуйском округе в селе Кукуевка в результате детонации FPV-дрона в частном доме разбиты окна, повреждены кровля, забор и хозпостройка.

В районе поселка Октябрьский Белгородского округа из-за детонации дрона повреждения получил кузов легковушки.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол в результате FPV-дрон повредил фасад и остекление частного дома. В селе Смородино детонация дрона произошла во дворе частного дома, выбиты окна надворной постройки. В селе Ивановская Лисица беспилотник нанес удар по машине. В селе Дунайка FPV-дрон пробил кровлю частного дома.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате детонации двух FPV-дронов повреждены четыре машины.