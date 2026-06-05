Цены на бензин в Белгородской области вновь выросли

92-й вырос в цене на три копейки (литр стоит 63,95 рубля). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 25 по 31 мая в Воронежской области подорожали почти все марки бензина. Информацией об этом поделился Росстат.

Дизельное топливо выросло заметнее всего – на 25 копеек за литр в сравнении с неделей с 18 по 24 мая (до 75,3 рубля).

АИ-95 остался на прежнем уровне – в среднем литр стоит 69,27 рубля. 98-й бензин подорожал на шесть копеек – до 92,52 рубля, а 92-й – на три копейки (литр стоит 63,95 рубля).

Отметим, что в соседней Воронежской области солярка стоит 75,11 рубля за литр, АИ-95 - 70,79 рубля, 98-й - 95,01 рубля, а 92-й – 64,74 рубля.