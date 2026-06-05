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НовостиПроисшествия5 июня 2026 14:10

За финансирование экстремистской деятельности будут судить 57-летнего белгородца

Уголовное дело передано в суд
Алексей СЕРГУНИН

По данным следствия, в 2023 году 57-летний житель Белгородской области перевел деньги со своего счета на электронный аккаунт запрещенной в нашей стране террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники силового ведомства совместно с коллегами из региональной полиции. Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности») с утвержденным обвинительным заключением областной прокуратуры передано в суд. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.