За финансирование экстремистской деятельности будут судить 57-летнего белгородца

По данным следствия, в 2023 году 57-летний житель Белгородской области перевел деньги со своего счета на электронный аккаунт запрещенной в нашей стране террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники силового ведомства совместно с коллегами из региональной полиции. Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности») с утвержденным обвинительным заключением областной прокуратуры передано в суд. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.