В колонию отправили петербуржца, задержанного за госизмену в Белгородской области

2-й Западный окружной военный суд установил, что 36-летний житель Санкт-Петербурга собирался вступить в украинскую военизированную организацию, признанную террористической, для участия в боевых действиях против РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Злоумышленник хотел в обход установленных пунктов пропуска пересечь границу через Белгородскую область. Силовики задержали его в районе Мурома Шебекинского городского округа.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст.30, ст. 275, ч. 3 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ. Ему назначено 14 лет в исправительной колонии строго режима со штрафом в 570 тысяч рублей и ограничением свободы на один год.